Mardin'de 14 yaşındaki sürücü, kaza yaptı: 3 çocuk yaralı Arkadaşlarıyla gezen 14 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, bir evin duvarına çarptı. Kazada 3 çocuk yaralanırken, sürücünün otomobili babasından habersiz aldığı öğrenildi.

DHA

14 yaşındaki çocuk direksiyon başına geçti, ölümden kıl payı kurtuldu…

Kazanın adresi Mardin’in Derik ilçesi.

R.B., babasına ait 72 DK 011 plakalı otomobili habersiz alarak mahalleden arkadaşları ile gezmek istedi.

Evin duvarına çarptı

Arkadaşları Y.E. (14) ve M.D.’yi (14) de alarak gezmeye başlayan ve bir süre ilerleyen R.B.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ilçeye bağlı Kırsal Kocatepe Mahallesi’nde yol kenarındaki bir evin duvarına çaptı.

Saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada R.B. ile otomobildeki 2 arkadaşı yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumları iyi

Sıkıştıkları otomobilden çıkarılan çocuklar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.