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Mardin'de 150 bin liralık hırsızlık güvenlik kamerasınca görüntülendi

Mardin'de 150 bin liralık hırsızlık güvenlik kamerasınca görüntülendi Mardin'de iş yerine giren 2 şüphelinin yaklaşık 150 bin lira değerindeki 5 tablet ve 5 cep telefonunu çalması güvenlik kamerasına yansıdı.