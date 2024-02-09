Mardin'de 150 bin liralık hırsızlık güvenlik kamerasınca görüntülendi

DHA
Mardin'in Midyat ilçesinde yüzlerini atkı ve bere ile kapatan 2 şüpheli gece saatlerinde cep telefonu satılan iş yerinin camını kırarak içeri girdi.
Şüpheliler girdikleri iş yerinden yaklaşık 150 bin lira değerindeki 5 tablet ve 5 cep telefonu ile çok sayıda şarj cihazını alarak çıktı.
Sabah iş yerine gelen Orhan Turan, camlarının kırık, tablet ve telefonların yerinde olmadığı görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.
Hırsızlık kamerada
Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi çalışması yaparak güvenlik kamerasını inceledi.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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