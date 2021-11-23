Mardin'de 2 ailenin borç kavgasında genç ölünce 3 kişi tutuklandı

2 aile arasında borç nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan Musa Çelik, hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan, aralarında mahalle muhtarının da bulunduğu 3 şüpheli, tutuklandı.

Pazar günü Mardin Midyat'a bağlı kırsal Çamyurt Mahallesi'nde Çelik ve Akçay aileleri arasında borç nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancayla vurulan Musa Çelik, kanlar içinde yere yığıldı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

MUHTAR DAHİL 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Musa Çelik, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Olay sonrası görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda mahalle muhtarı Şirin Akçay ile akrabaları olan Veysi ve Mahsum Akçay, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli de sevk edildiği Midyat Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.