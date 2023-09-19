Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazanın 3'üncü duruşması görüldü Geçtiğimiz yıl Mardin'in Derik ilçesinde 33 dakika arayla 2 tırın neden olduğu, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuklu bulunan tır sürücüsü Yunus Şataflı'nın tahliye talebi reddedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

20 Ağustos 2022 tarihinde freni boşalan bir tır, dehşet saçtı..

Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana gelen olayda Yunus Şataflı yönetimindeki gübre taşıyan 73 SN 384 plakalı tır, 2 araca ve yayalara çarpıp devrildi.

Kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de bölgede toplanıp, ekiplerin çalışmasını izlemeye başladı.

Başka bir tır da kaza yerindeki kalabalığa daldı

Bu kazadan 33 dakika sonra yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki 34 NMB 53 plakalı tır, kaza yerindeki kalabalığın arasına daldı. Kalabalıktakiler sağa sola kaçışırken, tır, çok sayıda kişiyi ezip, bir apartmana çarparak durdu.

Bu kazada da olaya müdahale edenler arasındaki polis memuru Yahya Ergin (33) şehit oldu, Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17), Nofa Çelik (84) yaşamını yitirdi.

Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar oluştu.

Tutuklanan sürücülerden biri tahliye edildi

Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüleri Umut Gündüz ile Yunus Şataflı, tutuklandı. 21 Haziran’da görülen davanın 2’nci duruşmada, 2’nci kazaya neden olan tutuklu sürücülerden Umut Gündüz, tahliye edildi.

Tutuklu tır sürücüsü tahliyesini istedi

Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 3’üncü duruşmada tutuklu tır sürücüsü Yunus Şataflı, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz yargılanan tır sürücüsü Umut Gündüz ile firma yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada, kazada yaralananlar ve ölenlerin yakınları da hazır bulundu. Duruşmada söz alan tır sürücüsü Yunus Şataflı, tahliyesini talep etti.

Reddedildi

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti. Müşteki avukatları ise tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Umut Gündüz’ün de kaçma ihtimaline karşı tutuklanmasını talep etti.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, sanık Yunus Şataflı’nın tutukluluk halinin devamına, sanık Umut Gündüz'ün tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar vererek duruşmayı 5 Aralık 2023 Salı gününe erteledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)