Mardin'de 3 kişilik ailenin cansız bedenleri bulundu: Babanın son görüntüleri ortaya çıktı

- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet Kaya, eşi ve kızı evlerinde ölü bulundu.
- Mehmet Kaya’nın olaydan bir gün önce markette alışveriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
- Soruşturma kapsamında, ailenin komşusu M.C., delil karartma suçundan tutuklandı.
Mardin'de 3 kişilik ailenin yok olduğu olay...
Mardin’in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde 37 yaşındaki Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya birlikte yaşadıkları evde ölü bulunmuştu.
BABANIN SON GÖRÜNTÜLERİ
Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, Mehmet Kaya’nın olaydan bir gün önce marketten alışveriş yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında Mehmet Kaya’nın markette alışveriş yaptığı, ödeme yaptıktan sonra dışarı çıktığı görüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
KOMŞU TUTUKLANDI
Öte yandan soruşturma kapsamında, ailenin komşusu M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Hakimlik, M.C.’yi ‘delil karartmak’ suçundan tutukladı.