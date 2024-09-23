Mardin'de 4'üncü kattan düşen bebek öldü Derik ilçesinde dengesini kaybederek oturduğu apartmanın 4’üncü katındaki evinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Aram Akkaş hayatını kaybetti.

DHA

Mardin'de yürek yakan ölüm..

Akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi Koser caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda 2 yaşındaki Aram Akkaş, iddiaya göre 4’üncü katındaki evinin balkonundan düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Akkaş, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akkaş’ın cenazesi, otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)