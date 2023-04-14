Mardin'de 6. kattaki terastan düşen 14 yaşındaki Beritan hayatını kaybetti Mardin Kızıltepe'de 6. kattaki evinin terasından düşen 14 yaşındaki Beritan Beşar yaşamını yitirdi.

DHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korkunç olay...

14 yaşındaki Beritan Beşar, saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle 513. Sokak'taki 6 katlı binanın terasından henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Beritan, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Beritan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken polis inceleme başlattı.