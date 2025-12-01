Mardin’de 78 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

- Mardin Kızıltepe'de düzenlenen operasyonda 78 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
- Operasyon sonucu 1 kişi gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
- İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaçakçılıkla mücadele devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen planlı çalışmalar kapsamında, 30 Kasım’da Kızıltepe ilçesinde kaçak sigara bulunduğu belirlenen bir depoya operasyon düzenlendi.
78 BİN PAKET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda yapılan aramalarda 78 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Konuyla ilgili 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.