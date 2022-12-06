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    Mardin'de adliye önünde çatışma

    İki grup arasında adliye önünde çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Polis, olay sonrası 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
    • 06.12.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 17:59
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    Mardin'de adliye önünde çatışma

    Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki adliye binası önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    1 kişi öldü

    Kavgada yaralanan 12 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

    Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Yusuf Yüksek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Mardin’de adliye önünde silahlı kavga VİDEO

    7 şüpheli gözaltında

    AA’nın haberine göre polis, kavgaya karışan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Mardin de adliye önünde çatışma #1

    Mardin de adliye önünde çatışma #2

    Mardin de adliye önünde çatışma #3


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