Mardin'de Ahmet'e saldıran köpeğin sahibi hakkında işlem başlatıldı

Yaşadığı mahallede oyun oynayan 7 yaşındaki Ahmet'i hastanelik eden köpeklerden birinin sahipli olduğu öne sürüldü. Bunun üzerine köpek sahibi hakkında işlem başlatıldı.

​Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Girmeli Mahallesi'nde oyun oynayan 7 yaşındaki Ahmet Dal, sokak köpeklerinin saldırı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Ahmet'in annesi Nurşin Dal, çocuğunun zaman zaman saldırı anını sayıkladığını söyledi.

"OĞLUMUN HALİ BENİ ÇOK ÜZÜYOR"

Ahmet'in yüzünde ve kollarında ciddi yaralanmalar olduğunu belirten Nurşin Dal, "Oğlumun bu hali beni çok üzüyor, Gaziantep’teki çocuğa köpek saldırısını izlediğim zaman, ‘İnşallah benim çocuğumun başına böyle bir şey gelmez’ diye sürekli dua ediyordum. Başımıza geldi, bundan sonra başka ailelerin çocuklarını başına gelmemesi için lütfen önlem alınsın. Oğlum, 'anne beni eve götür' diyor." dedi.

"GEREKEN HER TÜRLÜ İŞLEM YAPILACAK"

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Ahmet'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, yaralanmalar nedeniyle bir dizi ameliyat olabileceğini söyledi. Çocuğun gözlem amaçlı bir süre daha hastanede tedavisinin süreceğini belirten Yavuz, "Şu an için yaraların iyileşmesini bekleyeceğiz. Tedavisi bu anlamda devam ediyor. Doktorlarımızın kontrolünde. Gereken her türlü işlem yapılacak." diye konuştu.

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EKİPLER TÜM KÖPEKLERİ TOPLADI

Öte yandan, olayın ardından harekete geçen Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nden ekipler, ilçe merkezi ile olayın yaşandığı Girmeli Mahallesi'ndeki sokak hayvanlarını topladı. Ekipler, 9 köpeği araçlarla alarak barınağa götürdü. Merkezin Şube Müdürü Veteriner Hekim Zeynep Samancı, "Ekiplerin çalışmaları sonucunda sokakta bulunan başıboş köpekler alındı. Ekiplerimizin saha çalışması sürüyor. Sokakta bulunan tüm köpekleri toplayacağız." diye konuştu.

KÖPEK SAHİPLİ ÇIKTI, İŞLEM BAŞLATILDI

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ise Jandarma Komutanlığı ekipleri Girmeli Mahallesi'nde çalışma yaptı. Olay yerinde yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Ahmet'e saldıran köpeğin bir vatandaşa ait çoban köpeği olduğu belirtildi. Ekipler, ismi açıklanmayan bu kişi hakkında işlem başlattı.