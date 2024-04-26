Mardin'de akılalmaz kaza: Anne ve bebeği yaşam savaşı veriyor Mardin'de önce otomobilin, sonra kamyonetin çarptığı anne ile kucağındaki bebeğinin ağır yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

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DHA

Mardin'in Midyat ilçesinde Azerbaycan uyruklu Gülar Soltanova (36), kucağındaki bebeği 2 yaşındaki Elif Arık ve elinden tuttuğu çocuğuyla yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada anne ve kucağındaki bebeğe otomobil çarptı.

Otomobil sürücüsü, hafif yaralanan anne ve çocuklarını hastaneye götürmek istedi.

Elinden tuttuğu çocuğu otomobilin arka kısmına bindiren kadın, kucağındaki Elif ile birlikte tekrar yolun karşısına geçmek isterken kamyonet çarptı.

Metrelerce yükseğe fırlayan anne ve bebeği kamyonetin kasasına düştü.

Durumları ağır

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Anne ve bebeğinin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)