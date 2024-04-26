Mardin'in Midyat ilçesinde Azerbaycan uyruklu Gülar Soltanova (36), kucağındaki bebeği 2 yaşındaki Elif Arık ve elinden tuttuğu çocuğuyla yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada anne ve kucağındaki bebeğe otomobil çarptı.
Otomobil sürücüsü, hafif yaralanan anne ve çocuklarını hastaneye götürmek istedi.
Elinden tuttuğu çocuğu otomobilin arka kısmına bindiren kadın, kucağındaki Elif ile birlikte tekrar yolun karşısına geçmek isterken kamyonet çarptı.
Metrelerce yükseğe fırlayan anne ve bebeği kamyonetin kasasına düştü.
Durumları ağır
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Anne ve bebeğinin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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