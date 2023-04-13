Mardin’de akrabalar arasında silahlı kavga Akraba olan iki aile arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İHA Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Karaalanı Mahallesi'nde yaşayan akraba iki aile arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. 2 kişi, olay yerinde vuruldu. 1 kişi öldü Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıklarını kontrollerde yaralılardan N.E.'nin hayatını kaybettiğini belirdi. Jandarma önlem aldı İsmi öğrenilmeyen yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri köyde geniş çapta güvenlik önlemi alırken, olayla inceleme başlatıldı.