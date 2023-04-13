Mardin’de akrabalar arasında silahlı kavga
İHA

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Karaalanı Mahallesi'nde yaşayan akraba iki aile arasında sözlü tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

2 kişi, olay yerinde vuruldu.

1 kişi öldü

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıklarını kontrollerde yaralılardan N.E.'nin hayatını kaybettiğini belirdi.

Jandarma önlem aldı

İsmi öğrenilmeyen yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri köyde geniş çapta güvenlik önlemi alırken, olayla inceleme başlatıldı.