Beden eğitimi öğretmeni C.K.’nin 9 yaşındaki Y.Ö. ile kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Şikayet üzerine öğretmen, gözaltına alındı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan Kızıltepe İlçe Stadı, beden eğitimi öğretmeni ile 9 yaşındaki çocuğun kavga görüntülerine sahne oldu.

Kameraya yansıyan görüntülerde, öğretmenin çocuğu dövdü görüldü.

Öğretmenin özel lisede beden eğitimi öğretmeni ve bir futbol takımının futbol okulunda antrenörlük yapan C.K., çocuğun ise Dicle İlköğretim Okulu öğrencisi 9 yaşındaki Y.Ö. olduğu öğrenildi.

Çevredekiler araya girdi

Sosyal medyada da tepki ile karşılanan videoda, C.K.'nin çocuğun elinden bir şey almaya ve çocuğu yere vurduğu görüldü. Olay, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Mardin'de, antrenör ile çocuk arasındaki kavga kamerada VİDEO



Muşta ile çocuklara saldırdığı iddia edildi

İddiaya göre, antrenör C.K.'nin, öğrencilerinin Kızıltepe İlçe Stadı'nda maç yaptığı sırada söz konusu 9 yaşındaki Y. Ö.'nün çocuklara hakaret ettiği ve maç sonunda elindeki muştayla çocuklara saldırdığı belirtildi.

C.K.'nin bunun üzerine Y. Ö. ile tartışmaya girip, olayın kavgaya dönüştüğü ileri sürüldü.

Aile, öğretmenden şikayetçi oldu

Durumdan haberdar olan aile, darp raporu alarak şikayetçi oldu. C.K., şikayet üzerine gözaltına alındı.