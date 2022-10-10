Petrol
97.38
-0.55%
Euro
18.0339
-0.37%
Dolar
18.5817
-0.18%
Altın
1.003
-1.08%
Borsa
3596
0.79%
Bitcoin
363.350
-0.97%
BTXN Coin
9.03
-6.32%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Mardin'de, antrenör ile çocuk arasındaki kavga kamerada

    Beden eğitimi öğretmeni C.K.’nin 9 yaşındaki Y.Ö. ile kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Şikayet üzerine öğretmen, gözaltına alındı.
    • 10.10.2022 - 12:58
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 14:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mardin'de, antrenör ile çocuk arasındaki kavga kamerada

    Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan Kızıltepe İlçe Stadı, beden eğitimi öğretmeni ile 9 yaşındaki çocuğun kavga görüntülerine sahne oldu.

    Kameraya yansıyan görüntülerde, öğretmenin çocuğu dövdü görüldü.

    Öğretmenin özel lisede beden eğitimi öğretmeni ve bir futbol takımının futbol okulunda antrenörlük yapan C.K., çocuğun ise Dicle İlköğretim Okulu öğrencisi 9 yaşındaki Y.Ö. olduğu öğrenildi.

    Çevredekiler araya girdi

    Sosyal medyada da tepki ile karşılanan videoda, C.K.'nin çocuğun elinden bir şey almaya ve çocuğu yere vurduğu görüldü. Olay, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

    Mardin'de, antrenör ile çocuk arasındaki kavga kamerada VİDEO

    Muşta ile çocuklara saldırdığı iddia edildi

    İddiaya göre, antrenör C.K.'nin, öğrencilerinin Kızıltepe İlçe Stadı'nda maç yaptığı sırada söz konusu 9 yaşındaki Y. Ö.'nün çocuklara hakaret ettiği ve maç sonunda elindeki muştayla çocuklara saldırdığı belirtildi.

    C.K.'nin bunun üzerine Y. Ö. ile tartışmaya girip, olayın kavgaya dönüştüğü ileri sürüldü.

    Aile, öğretmenden şikayetçi oldu

    Durumdan haberdar olan aile, darp raporu alarak şikayetçi oldu. C.K., şikayet üzerine gözaltına alındı.

    Mardin de, antrenör ile çocuk arasındaki kavga kamerada #1


    DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sonuç takvimi..
    Eğitim

    DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sonuç takvimi..

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Rusya'dan yeşil ışık: Ukrayna Zirvesi Türkiye'de yapılabilir
    Gündem

    Rusya'dan yeşil ışık: Ukrayna Zirvesi Türkiye'de yapılabilir

    Görüş Bildir