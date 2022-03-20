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- Mardin'de arabasında beyin kanaması geçiren şube müdürü hayatını kaybetti
Mardin'de arabasında beyin kanaması geçiren şube müdürü hayatını kaybetti
Aracıyla seyir halindeyken beyin kanaması geçiren Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü Sıraç Badur, tedavi altına alındığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
- İHA
- 20.03.2022 - 11:46
Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü Sıraç Badur (42), geçtiğimiz gün Artuklu ilçesinde mesai çıkışı, otomobiliyle seyir halindeyken beyin kanaması geçirdi.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Yanından geçen iş arkadaşları tarafından fark edilen Badur, hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı.
Badur, bugün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.