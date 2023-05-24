Mardin’de arazi anlaşmazlığı kavgası

DHA
Arazi yüzünden yine kan döküldü...
Mardin’in Derik ilçesi Kırsal Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında Keskin ve Aktaş aileleri, gece saatlerinde arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örüldüğü gerekçesiyle tartıştı.
Tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.
4'ü ağır, 11 yaralı
Çıkan kavgada 4'ü ağır, 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
A.A. (22), F.A. (45), M.K. (21) ve N.A.'nın (45) durumlarının kritik olduğu belirtildi.
Mezrada geniş güvenlik önlemi alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.