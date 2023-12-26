Mardin'de ayı saldırısında ağır yaralandı

İHA
Mardin'in Savur ilçesinde Dereiçi Kıllıt köyünde bahçeye inen 50 yaşlarındaki bir kişi, ayının saldırısına uğradı.
Saldırıya uğrayan vatandaşın feryadını duyan komşuları, ayıyı vurdu.
Saldırıya uğradı: Feryadını duyanlar ayıyı vurmak zorunda kaldı
Vatandaş, vücudunun farklı yerlerinden darbe alarak ağır yaralandı.
Saldırıya uğrayan talihsiz adam, 112 ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Savur Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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