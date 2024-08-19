Mardin'de başıboş köpekler başka bir köpeği parçaladı

İHA
Uzun yıllardır sokakları işgal eden başıboş köpeklerin saldırılarına bir yenisi daha eklendi.
Hem insanlar için hem de diğer hayvanlar için büyük bir tehlike olan başıboş köpek tehlikesi yakında ortadan kalkacak.
BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU KALKIYOR
TBMM Genel Kurulu'na gelen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un kabul edilmesiyle ilk adım atılmış oldu.
Kanunun uygulanması beklenirken saldırıları hala devam ediyor.
BAŞKA BİR KÖPEĞİ TELEF ETTİLER
Bu defa olay Mardin'de yaşandı.
Midyat'ta Devrim Mahallesi'nde sokaktan geçen köpeğe başka bir köpek sürüsü saldırdı.
Saldırının ardından telef olan köpeğin yerde can çekiştiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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