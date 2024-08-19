Mardin'de başıboş köpekler başka bir köpeği parçaladı Nusaybin'de sokakları mesken alan başıboş köpekler, yol üzerinde gördükleri başka bir köpeğe saldırdı. Sokak köpeğinin telef olduğu anları bir vatandaş kaydetti.

İHA

Uzun yıllardır sokakları işgal eden başıboş köpeklerin saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Hem insanlar için hem de diğer hayvanlar için büyük bir tehlike olan başıboş köpek tehlikesi yakında ortadan kalkacak.

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU KALKIYOR

TBMM Genel Kurulu'na gelen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un kabul edilmesiyle ilk adım atılmış oldu.

Kanunun uygulanması beklenirken saldırıları hala devam ediyor.

BAŞKA BİR KÖPEĞİ TELEF ETTİLER

Bu defa olay Mardin'de yaşandı.

Midyat'ta Devrim Mahallesi'nde sokaktan geçen köpeğe başka bir köpek sürüsü saldırdı.

Saldırının ardından telef olan köpeğin yerde can çekiştiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)