Mardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü

Mardin’in Artuklu ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Mardin'de 13 Mart Mahallesi Gaffari Güneş Caddesi’nde bıçaklı kavga meydana geldi.

Alacaklı oldukları iş yerine gelen baba, oğul ve Ahmet Kaymaz arasında tartışma çıktı.

1 kişi öldü

Tartışmanın alevlenmesiyle Ahmet Kaymaz bıçaklanarak öldürüldü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

2 kişi gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Kaymaz’ın cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, baba ile oğlu gözaltına alındı.



