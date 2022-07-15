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    Mardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü

    Mardin’in Artuklu ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.
    • 15.07.2022 - 20:43
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    Mardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü

    Mardin'de 13 Mart Mahallesi Gaffari Güneş Caddesi’nde bıçaklı kavga meydana geldi.

    Alacaklı oldukları iş yerine gelen baba, oğul ve Ahmet Kaymaz arasında tartışma çıktı.

    1 kişi öldü

    Tartışmanın alevlenmesiyle Ahmet Kaymaz bıçaklanarak öldürüldü.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

    2 kişi gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Kaymaz’ın cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, baba ile oğlu gözaltına alındı.

    Mardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü #1

    Mardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü #2

    Mardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü #3


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