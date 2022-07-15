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Mardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü
Mardin’in Artuklu ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.
- 15.07.2022 - 20:43
Mardin'de 13 Mart Mahallesi Gaffari Güneş Caddesi’nde bıçaklı kavga meydana geldi.
Alacaklı oldukları iş yerine gelen baba, oğul ve Ahmet Kaymaz arasında tartışma çıktı.
1 kişi öldü
Tartışmanın alevlenmesiyle Ahmet Kaymaz bıçaklanarak öldürüldü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.
2 kişi gözaltına alındı
İHA'nın haberine göre, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Kaymaz’ın cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, baba ile oğlu gözaltına alındı.