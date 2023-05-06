Mardin'de bir genç TikTok videosu çekmek isterken atladığı kanalda başını çarpıp öldü Mardin'de sosyal medya uygulaması TikTok videosu çekmek isterken atladığı su kanalının zeminine başını çarpan 20 yaşındaki Suriye uyruklu Lueyna El Hüseyni, hayatını kaybetti.

DHA

TikTok videosu, bir gencin canına mal oldu..

Akşam saatlerinde Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kırsal Dumluca Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sosyal medya uygulaması TikTok videosu çekmek için bölgeden geçen su kanalına atlayan Suriye uyruklu Lueyna El Hüseyni, başını kanalın tabanına çarparak bir süre suda hareketsiz ilerledi.

Kız kardeşi öldüğü anları kaydetti

Bu sırada ismi öğrenilemeyen 8 yaşındaki kız kardeşi de o anları cep telefonundaki TikTok uygulamasıyla görüntüledi. Ağabeyinin suda hareketsiz şekilde ilerlediğini fark eden kardeşi, çevredekilere haber verdi.

Hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan Hüseyni’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hüseyni’nin cansız bedeni, otopsi için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.