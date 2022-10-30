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- Mardin’de bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
Mardin’de bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
- 30.10.2022 - 09:04
Mardin’in Kızıltepe ilçesi kırsal Eşme Mahallesi’ndeki evde tek başına yaşayan Nurhan İlhan (45), dün saat 16.00 sıralarında evinin avlusunda kendisini görmeye gelen komşuları tarafından kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Başına sert cisimle vuruldu, bıçaklandı
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İlhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan ilk incelemede Nurhan İlhan'ın başına sert bir cisimle vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi.
“Boynundaki altınları kayıp” iddiası
Nurhan İlhan’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Mardin Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
İddiaya göre Nurhan İlhan'ın boynundaki altınlarının da kayıp olduğu öğrenildi.
DHA’nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.