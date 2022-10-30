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Mardin’de bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

Mardin’de bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

Tek başına oturan kadın, evinin avlusunda başına sert bir cisim vurulmuş ve vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürülmüş olarak bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.