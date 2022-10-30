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    Mardin’de bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

    Tek başına oturan kadın, evinin avlusunda başına sert bir cisim vurulmuş ve vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürülmüş olarak bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • 30.10.2022 - 09:04
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    Mardin’de bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

    Mardin’in Kızıltepe ilçesi kırsal Eşme Mahallesi’ndeki evde tek başına yaşayan Nurhan İlhan (45), dün saat 16.00 sıralarında evinin avlusunda kendisini görmeye gelen komşuları tarafından kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken bulundu.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Başına sert cisimle vuruldu, bıçaklandı

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İlhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Olay yerinde yapılan ilk incelemede Nurhan İlhan'ın başına sert bir cisimle vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi.

    Mardin’de bir kadın bıçaklanarak öldürüldü #1

    “Boynundaki altınları kayıp” iddiası

    Nurhan İlhan’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Mardin Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

    İddiaya göre Nurhan İlhan'ın boynundaki altınlarının da kayıp olduğu öğrenildi.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Mardin’de bir kadın bıçaklanarak öldürüldü #2


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