Petrol
84.96
-1.11%
Euro
19.8128
-0.74%
Dolar
18.7338
0.11%
Altın
1.107
0.93%
Borsa
5656
0.00%
Bitcoin
318.249
-0.09%
BTXN Coin
7.08
15.68%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Mardin'de boğayı balyozla öldüren sanık tahliye edildi

    Ahırda kesimini yapacağı boğanın gözlerini bağlayan Mustafa Yaprak, hayvana balyozla vurarak öldürdü. Cezaevine gönderilen Yaprak için tahliye kararı verilerek duruşma ertelendi.
    • 03.01.2023 - 16:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mardin'de boğayı balyozla öldüren sanık tahliye edildi

    Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 28 Kasım günü Mustafa Yaprak isimli şahıs, ahırda kesimini yapacağı gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyoz vurup, öldürdü.

    Görüntüler ortaya çıkınca, sosyal medyada büyük tepki çekti.

    Harekete geçen polis, görüntülerin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit etti.

    Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen Mustafa Yaprak, hayvan sahipleri R.B. ile M.B ve 2 kişiyi gözaltına aldı.

    Cani tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Yaprak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

    Tutuklu sanık Mustafa Yaprak, Kızıltepe 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada hakim karşısına çıktı.

    Duruşma ertelendi

    Yapılan savunmanın ardından Yaprak’ın cezaevinde tutuklu bulunduğu süre, delillerin toplanmış olması ve sanığın kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle tahliyesine karar verilerek, duruşma 16 Şubat’a ertelendi.

    Diyarbakır Barosu Hayvan Hakları, Gaziantep Barosu Başkanlığı ve Mardin Barosu Başkanlığı'nın davaya katılma talepleri, suçtan zarar gören sıfatları bulunmaması nedeniyle reddedildi.

    Mardin de boğayı balyozla öldüren sanık tahliye edildi #1

    Mardin de boğayı balyozla öldüren sanık tahliye edildi #2

    Mardin de boğayı balyozla öldüren sanık tahliye edildi #3


    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2 Ocak 2023 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
    Gündem

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2 Ocak 2023 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!
    Advertorial

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!

    Almanya'da eylemciler, linyit madeninin kapatılmasını istiyor
    Dünya

    Almanya'da eylemciler, linyit madeninin kapatılmasını istiyor

    Görüş Bildir