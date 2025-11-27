Mardin'de cansız bedenleri bulunan 3 kişilik ailenin ölümüyle ilgili komşuları tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

25 Kasım gecesi Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi, Mardin Caddesi’ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı’nda kan donduran bir olay yaşandı.

3 kişilik aileden haber alamayan komşular, mahalle muhtarıyla birlikte kapıyı açınca ailenin cansız bedenlerini buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen üç kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler otopsi sonrası defnedildi, Berna ve kızı Van’daki Akköprü Mezarlığı’na, Mehmet Kaya ise Savur ilçesine bağlı İşgören Mahallesi’ne defnedildi.

KAPIDA ZORLAMA İZİ BULUNMADI

Olay yerinde yapılan incelemede silahın bulunmadığı, boğuşma izine rastlanmadığı ve kapının zorlanmadığı tespit edildi. Samyeli Kaya kanepede, anne ve babası ise odanın ortasında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü özel bir ekip kurarak KGYS ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı, komşular ve akrabalardan da ifadeler alındı.

KOMŞU TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, ailenin komşusu M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile yakalanarak adliyeye sevk edildi. Hakimlik, M.C.’yi ‘delil karartmak’ suçundan tutukladı.