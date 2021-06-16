Euro
10.3521
-0.29%
Dolar
8.5386
-0.22%
Altın
510.21
-0.25%
Borsa
1.432
-0.72%
Bitcoin
331.379
-2.50%
EXEN Coin
31.10
-6.88%
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Mardin’de çıkan yangın, 140 dönüm tarlayı küle çevirdi

    Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm tarlayı kül etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
    • İHA
    • 16.06.2021 - 17:34
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 17:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mardin’de çıkan yangın, 140 dönüm tarlayı küle çevirdi

    Mardin’in Kızıltepe ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde, Abdulkadir Kılıç, Şükriye Kılıç ve Şehmus Kılıç’a ait yaklaşık 140 dönüm makarnalık sert buğday tarlasında yangın çıktı.

    Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

    Alevler tarlayı sardı, dumanlar gökyüzüne yükseldi.

    Çevredeki vatandaşlar kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalıştı.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri güçlükle söndürdü.

    ÇİFTÇİLERİN 1 YILLIK EMEĞİ HEBA OLDU

    Yangın sonucu tarla küle döndü, çiftçilerin bir yıllık emeği heba oldu.

    İtfaiye ekiplerinin tuttuğu rapor sonucunda yangının çıkış nedenini belirtileceği öğrenildi.

    Olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

    Mardin’de çıkan yangın, 140 dönüm tarlayı küle çevirdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir