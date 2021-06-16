Haberler

3. Sayfa Haberleri

Mardin’de çıkan yangın, 140 dönüm tarlayı küle çevirdi

Mardin’de çıkan yangın, 140 dönüm tarlayı küle çevirdi

Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm tarlayı kül etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.