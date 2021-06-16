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- Mardin’de çıkan yangın, 140 dönüm tarlayı küle çevirdi
Mardin’de çıkan yangın, 140 dönüm tarlayı küle çevirdi
Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm tarlayı kül etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- İHA
- 16.06.2021 - 17:34
- Güncelleme : 16.06.2021 - 17:39
Mardin’in Kızıltepe ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde, Abdulkadir Kılıç, Şükriye Kılıç ve Şehmus Kılıç’a ait yaklaşık 140 dönüm makarnalık sert buğday tarlasında yangın çıktı.
Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Alevler tarlayı sardı, dumanlar gökyüzüne yükseldi.
Çevredeki vatandaşlar kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalıştı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri güçlükle söndürdü.
ÇİFTÇİLERİN 1 YILLIK EMEĞİ HEBA OLDU
Yangın sonucu tarla küle döndü, çiftçilerin bir yıllık emeği heba oldu.
İtfaiye ekiplerinin tuttuğu rapor sonucunda yangının çıkış nedenini belirtileceği öğrenildi.
Olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.