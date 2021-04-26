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    Mardin’de çocuk, parmağını demir halkaya sıkıştırdı

    Oyun oynarken parmağını demir halkaya sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı.
    • İHA
    • 26.04.2021 - 12:18
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 12:33
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    Mardin’de çocuk, parmağını demir halkaya sıkıştırdı

    Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir çocuk oyun oynadığı demir halkanın içine parmağını soktu.

    Çocuğun parmağı, demir halkının içine sıkıştı.

    Yapılan tüm müdahaleye rağmen çocuğun parmağı halkanın içinden çıkarılamayınca, itfaiye ekiplerine haber verildi.

    Sakinleştirilen çocuğun parmağını kurtarmak için, kesici kullanıldı.

    KAMERALARA YANSIDI

    Uzun uğraşlar sonucu demir parça çıkarıldı.

    Çocuğun yakınları itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

    İtfaiye ekiplerinin çalışma anları saniye saniye kameralara yansıdı.

    Mardin’de çocuk, parmağını demir halkaya sıkıştırdı ViDEO

    Mardin’de çocuk, parmağını demir halkaya sıkıştırdı #1

    Mardin’de çocuk, parmağını demir halkaya sıkıştırdı #2

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