Oyun oynarken parmağını demir halkaya sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir çocuk oyun oynadığı demir halkanın içine parmağını soktu.

Çocuğun parmağı, demir halkının içine sıkıştı.

Yapılan tüm müdahaleye rağmen çocuğun parmağı halkanın içinden çıkarılamayınca, itfaiye ekiplerine haber verildi.

Sakinleştirilen çocuğun parmağını kurtarmak için, kesici kullanıldı.

KAMERALARA YANSIDI

Uzun uğraşlar sonucu demir parça çıkarıldı.

Çocuğun yakınları itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışma anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Mardin’de çocuk, parmağını demir halkaya sıkıştırdı ViDEO