Mardin’de dehşet anları! 14 yaşındaki çocuk kuzenini öldürdü Derik ilçesinde 14 yaşındaki Y.G. (14), tabancayla oynarken 27 yaşındaki kuzeni Vedat Günsel’i vurdu. Günsel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA

Mardin'in Derik ilçesinin kırsal Ambarlı Mahallesi’nde Y.G. arazide, ailesine ait ruhsatsız tabanca ile oynadığı sırada yanlışlıkla tetiğe dokundu.

Ateş alan tabancadan çıkan kurşun, bu sırada yanında bulunan kuzeni Vedat Günsel’in karnına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarılamadı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Günsel, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Vedat Günsel’in cenazesi otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, Y.G. gözaltına alındı.