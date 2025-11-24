- Mardin'de devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
- Perihan T. kazada hayatını kaybetti, Erdal T. ve Hasan Ali T. hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde Diyarbakır kara yolunun kırsal Yüce Mahallesi mevkiinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki Perihan T. (40), Erdal T. (42) ve Hasan Ali T. (2) yaralandı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Yaralılar sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Perihan T., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.