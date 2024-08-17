Mardin’de doğalgaz hattında bomba düzeneği bulundu

İHA
Mardin'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Nuseybin ilçesinde öğle saatlerinde belediye ekipleri Çağçağ Caddesinde doğalgaz hattı için kazı çalışması yapıyordu.
BOMBA DÜZENEĞİ BULUNDU
Ancak çalışma esnasında beklenmeyen bir durum yaşandı.
Ekipler kazı çalışmasında el yapımı olduğu belirtilen bomba düzeneği buldu.
GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK TEDBİRİ ALINDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine bomba imha ekiplerinin geleceği belirtilirken polis çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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