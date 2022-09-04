- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Mardin’de düğün konvoyundaki tehlikeli yolculuk kamerada
Mardin’de düğün konvoyundaki tehlikeli yolculuk kamerada
Mazıdağı'nda iki genç, düğün konvoyunda hareket halinde olan araçtan sarkarak kazaya davetiye çıkarırken o anlar, kayıt altına alındı.
- 04.09.2022 - 09:29
- Güncelleme : 04.09.2022 - 09:36
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde dün akşam saatlerinde bir düğün gerçekleştirildi.
Düğün sonrası, düğün konvoyu ilçe merkezine doğru hareket etti.
O sırada iki genç, hareket halinde olan araçtan sarkarak tehlikeye davetiye çıkardı.
Aracın kapısını açıp dışarı çıktı
İHA'nın haberine göre; iki gençten diğeri ise aracın kapısını açarak araçtan dışarı çıktı.
O anlar kaydedildi
Birkaç kilometre süren tehlikeli yolculuk kazaya davetiye çıkarırken gençlerin görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.
Mardin’de düğün konvoyundaki tehlikeli yolculuk kamerada VİDEO