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Mardin’de düğün konvoyundaki tehlikeli yolculuk kamerada

Mardin’de düğün konvoyundaki tehlikeli yolculuk kamerada

Mazıdağı'nda iki genç, düğün konvoyunda hareket halinde olan araçtan sarkarak kazaya davetiye çıkarırken o anlar, kayıt altına alındı.