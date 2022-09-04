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    Mardin’de düğün konvoyundaki tehlikeli yolculuk kamerada

    Mazıdağı'nda iki genç, düğün konvoyunda hareket halinde olan araçtan sarkarak kazaya davetiye çıkarırken o anlar, kayıt altına alındı.
    • 04.09.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 09:36
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    Mardin’de düğün konvoyundaki tehlikeli yolculuk kamerada

    Mardin'in Mazıdağı ilçesinde dün akşam saatlerinde bir düğün gerçekleştirildi.

    Düğün sonrası, düğün konvoyu ilçe merkezine doğru hareket etti.

    O sırada iki genç, hareket halinde olan araçtan sarkarak tehlikeye davetiye çıkardı.

    Aracın kapısını açıp dışarı çıktı

    İHA'nın haberine göre; iki gençten diğeri ise aracın kapısını açarak araçtan dışarı çıktı.

    O anlar kaydedildi

    Birkaç kilometre süren tehlikeli yolculuk kazaya davetiye çıkarırken gençlerin görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Mardin’de düğün konvoyundaki tehlikeli yolculuk kamerada VİDEO

    Mardin’de düğün konvoyundaki tehlikeli yolculuk kamerada #1

    Mardin’de düğün konvoyundaki tehlikeli yolculuk kamerada #2


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