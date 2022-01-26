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- Mardin'de durdurulan 2 tırda kaçak sigara bulundu
Mardin'de durdurulan 2 tırda kaçak sigara bulundu
Emniyet ekipleri tarafından durdurulan tırlarda, 61 bin 850 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 tespit edilen 2 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.
- İHA
- 26.01.2022 - 09:02
Mardin'in Kızıltepe ilçe girişinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele polisleri tarafından 2 tır durduruldu.
61 BİN 850 ADET KAÇAK SİGARA BULUNDU
Yapılan aramalarda, tırların içinden toplamda 61 bin 850 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.