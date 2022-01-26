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    Mardin'de durdurulan 2 tırda kaçak sigara bulundu

    Emniyet ekipleri tarafından durdurulan tırlarda, 61 bin 850 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 tespit edilen 2 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 26.01.2022 - 09:02
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    Mardin'de durdurulan 2 tırda kaçak sigara bulundu

    Mardin'in Kızıltepe ilçe girişinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele polisleri tarafından 2 tır durduruldu.

    61 BİN 850 ADET KAÇAK SİGARA BULUNDU

    Yapılan aramalarda, tırların içinden toplamda 61 bin 850 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

    Mardin de durdurulan 2 tırda kaçak sigara bulundu #1


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