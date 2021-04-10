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- Mardin'de düşen kaya parçası can aldı
Mardin'de düşen kaya parçası can aldı
Mardin'in Derik ilçesinde, kaya parçasının ekskavatörün üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
- AA
- 10.04.2021 - 13:37
Mardin Derik-Viranşehir kara yolunun Cırcıp mevkisinde özel bir firmaya ait ekskavatörün üzerine hafriyat çalışması sırasında kaya parçası devrildi.
Kazada, iş makinesi içinde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.Yaralılardan Sinan Dinç Derik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan diğer yaralı ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı.