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    Mardin'de düşen kaya parçası can aldı

    Mardin'in Derik ilçesinde, kaya parçasının ekskavatörün üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
    • AA
    • 10.04.2021 - 13:37
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    Mardin'de düşen kaya parçası can aldı

    Mardin Derik-Viranşehir kara yolunun Cırcıp mevkisinde özel bir firmaya ait ekskavatörün üzerine hafriyat çalışması sırasında kaya parçası devrildi.

    Kazada, iş makinesi içinde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.Yaralılardan Sinan Dinç Derik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan diğer yaralı ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Mardin de düşen kaya parçası can aldı #1

    Mardin de düşen kaya parçası can aldı #2

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