Mardin’de ‘duvar’ kavgası: Ölü sayısı artıyor

Mardin’in Derik ilçesi Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında yaşayan K. ve A. aileleri, 23 Mayıs günü arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örülmesi yüzünden birbirine girdi.
Taraflar birbirlerine silah, taş ve sopalarla saldırdı.
Çıkan kavgada 4'ü ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı.
2 kişi tutuklandı
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Hemen tedavi altına alınanlardan Fikret A., hayatını kaybetti.
Bu sırada kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli de gözaltına alındı.
Tutuklanma talebiyle Derik Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüphelilerden Servet D. ve Nıcirvan K. ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.
Ölü sayısı 2 oldu
Dehşete düşüren olayla ilgili üzücü bir gelişme daha yaşandı.
Kavgada ağır yaralanan Fikret A.’nın oğlu Abdullah A. da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Böylece kavgada can verenlerin sayısı 2'ye yükseldi.