Mardin'de elektrik trafosu kaldırmaya giden ekibi yakmaya çalıştılar Şanlıurfa'da 2017'den bu yana fatura ödemeyen kullanıcılar trafoyu kaldırmaya gelen ekiplere saldırırken, Mardin'de ekiplerin işlem yapmak için girdiği ateşe verildi. Güvenlik için görevlendirilen jandarma ve ekip yanmaktan son anda kurtuldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Kaçak elektrik kullanımının en yaygın olduğu illerin başında gelen Şanlıurfa ve Mardin yine benzer bir konuyla gündemde.

Bu kez problem uzun yıllardır ödenmeyen faturalar...

2017 yılından itibaren tarlalarda ürün yetiştirmek için kullanılan milyonlarca kilowatt elektriğin bedeli ödenmedi.

Bu kapsamda Mardin’de uzun süredir ödenmeyen elektrik borçları mahkemelik oldu.

Mahkemeden Mazıdağı ilçesine bağlı Ekinciler ve Karataş Mahallelerindeki 6 trafonun sökülmesi yönünde karar çıktı.

Bunun üzerine Mardin İl Müdürlüğü’ndeki avukatlar, jandarma tarafından alınan tedbirlerin ardından bu mahallelere gitti.

6. trafoda olay çıktı

Trafoyu sökecek ekiple birlikte başlatılan çalışmada 2 mahallede toplam 5 trafonun söküm işlemini gerçekleştiren görevliler, 6’ncısı için Ekinciler Mahallesi'nde 2017 yılından bu yana tarımsal üretim yapmak için kullandığı elektriğin bedelini ödemeyen aboneye ait tarlaya gittiğinde büyük bir şok yaşadı.

Jandarma ve görevliler içindeyken tarlayı ateşe verdiler

Güvenlik amacıyla burada bulunan jandarma ile birlikte tarlada çalışma yapan avukat ve sökme ekibi, bir anda kim tarafından çıkarıldığı henüz belirlenemeyen anız yangının ortasında kaldı.

Kuru buğday saplarının yakılması sonucu çıkan yangın rüzgâr ve sıcağın etkisi ile kısa sürede tüm tarlayı kapladı.

Alevler arasında kalan ve büyük panik yaşayan görevliler canlarını zor kurtardı. Olayın ardından jandarma ateşe verilen tarla kapsamında soruşturma başlattı.

6 trafoya el koyuldu

Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekipleri de elektrik borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerine ait trafoları almak üzere Hilvan ilçesine bağlı kırsal Küskünlü Mahallesi'ne gitti.

Mahkeme kararına uygun olarak 6 trafoya el koyan ekipler, bu trafoların enerjisinin kesik olması gerekirken usulsüz biçimde kullanıldığını belirledi.

Ayrıca İ.T. isimli çiftlik sahibine ait trafonun ise ekip gelmeden önce sökülerek gizlice başka yere götürüldüğü belirlendi.

Jandarma ve görevlilere saldırdılar

Mahkeme kararına ve jandarmanın aldığı tedbirlere rağmen trafoların sökümü sırasında bazı kişiler, ekipteki görevlilere saldırdı.

Çıkan olaya müdahale eden jandarma, 4 kişiyi gözaltına aldı.