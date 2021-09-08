Mardin'de eşini öldüren cani koca ölü bulundu

üzüm bağında eşini boğazından bıçaklayarak canice öldüren katil zanlısı koca, 5 gün sonra boş bir arazide ölü bulundu. Zanlının , silahla vurulduğu tespit edildi.

Mardin’in Savur ilçesine bağlı İçören köyünde geçtiğimiz gün 61 yaşındaki eşi Emine Pulent’i beraber gittikleri üzüm bağında öldüren 62 yaşındaki Abdulkadir Pulent, cinayetin ardından kayıplara karışmıştı.

Jandarma, Pulent'in yakalanması için özel ekip kurmuş, güvenlik korucularının yardımıyla da şüphelinin gidebileceği adreslere nokta operasyon düzenlenmişti.

Ancak yapılan tüm aramalara rağmen Pulent'e ulaşılamamıştı.

BOŞ BİR ARAZİDE CESEDİ BULUNDU

Çifte cinayet sanığı Pulent, 5 gün sonra boş bir arazide ölü bulundu.

Yanında av tüfeği bulunan Pulent’in silahla vurulduğu tespit edilirken, katil zanlısının cenazesi Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE ENİŞTESİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Daha önce de amcasının oğlu olan eniştesi Şeyhmus Pulent'i tartışma sırasında öldürdüğü ortaya çıkan ve adam öldürme suçundan 30 yıl ceza alan Pulent'in, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir yıl önce şartlı tahliye edildiği ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilmişti.