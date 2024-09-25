Mardin'de evinin avlusunda silahlı saldırıda yaralandı

DHA
Mardin'in Derik ilçesi Zeytinpınar Mahallesi'nde Orhan Erat, evinin avlusundayken silahlı saldırıya uğradı.
Kimliği belirsiz şüphelinin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar, Erat'ın ayaklarına isabet etti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Erat, ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edilip tedaviye alındı.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Erat’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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