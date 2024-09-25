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Mardin'de evinin avlusunda silahlı saldırıda yaralandı

Mardin'de evinin avlusunda silahlı saldırıda yaralandı Derik ilçesinde evinin avlusundayken silahlı saldırıya uğrayan 52 yaşındaki Orhan Erat, yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.