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Mardin'de fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

Mardin'de fenalaşan çocuk hayatını kaybetti Midyat ilçesinde arkadaşlarıyla vakit geçirdiği sırada fenalaşan 15 yaşındaki Feyzullah Tuna, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.