Mardin'de fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

DHA
Mardin'in Midyat ilçesi Seyitler Mahallesi'nde yaşayan ve evlerine yakın boş bir arsada arkadaşlarıyla vakit geçiren 8'inci sınıf öğrencisi Feyzullah Tuna, fenalaşarak yere yığıldı.
Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
İlk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuna, kurtarılamadı. Feyzullah Tuna'nın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenazenin Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Çığır köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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