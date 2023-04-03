Mardin'de horoz dövüştüren 38 kişiye 154 bin 90 lira ceza verildi Asayiş ekipleri denetime çıktı, horoz dövüştürerek bahis oynayan kişileri yakaladı. 38 kişiye 38 kişiye 154 bin 90 lira ceza kesilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA

Mardin’in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, denetime çıktı.

Ekipler, ruhsatsız bir iş yerinde horoz dövüşü için hazırlanmış pist olduğu ve içeride horoz dövüşü yapılmak suretiyle bahis oynandığını tespit etti.

154 bin 90 lira ceza kesildi

İçeriye giren ekipler, 38 kişiyi yakaladı.

Horoz dövüştüren kişilere 154 bin 90 lira idari para cezası uygulandı.

İş yerinde horoz dövüşü için kullanılan 11 horoz ile tartımı için kullanılan teraziye de el konuldu.

5 şüpheli gözaltına alındı

Aralarında iş yeri sahibi ve horoz sahiplerinin bulunduğu 5 şüpheli, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ile "Hayvanları Koruma Kanunu"na muhalefet suçlarından gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.