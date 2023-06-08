Mardin'de hurda yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı

İHA
Mardin'in Artuklu ilçesinden Kızıltepe istikametine doğru seyir halinde olan hurda yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kamyonet fabrikanın giriş kapısına çarparak yan devrilerek durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
2 kişi yaralandı
Kazada yaralanan Bedri Ç. ve Ahmet A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan Bedri Ç.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.