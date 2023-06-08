Mardin'de hurda yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı
İHA

Mardin'in Artuklu ilçesinden Kızıltepe istikametine doğru seyir halinde olan hurda yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kamyonet fabrikanın giriş kapısına çarparak yan devrilerek durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan Bedri Ç. ve Ahmet A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Bedri Ç.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

ile ilgili inceleme başlatıldı.