Mardin'de husumetli aileler arasında barış töreni öncesi kavga

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Dügürk Mahallesi’nde, akraba aileleri arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle geçen ay kavga çıktı.
Mahallenin ileri gelenleri, kavga sonrası husumetli olan aileleri barıştırmak amacıyla barış görüşmesi ayarlamak istedi.
1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI
Barış görüşmeleri sürerken, öğle saatlerinde ilçenin Cumhuriyet Meydanı’nda karşılaşan husumetli aile üyeleri arasında tartışma yaşandı.
Giderek büyüyen tartışmada bıçaklar ve sopalar konuştu.
İhbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kavgada 1'i ağır, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
YARALILARDAN 1'İNİN DURUMU AĞIR
İlk müdahalenin ardından yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırılırken, yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.
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