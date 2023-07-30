Mardin'de husumetli aileler arasında silahlı kavga: 2'si ağır 6 yaralı Mardin'de husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Mardin'in Nusaybin ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin bireyleri arasında başlayan tartışma önce yumruklu sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada isimleri öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

2'sinin durumu ağır

Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayda çevredeki bazı iş yeri ve park halindeki araçların camlarına da isabet eden mermiler nedeniyle hasar oluştu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde bir iş yerinin önünde karşılaşan ailelerin önce yumruklarla kavga ettiği, daha sonra üzerlerinde bulunan tabancalarla birbirlerine ateş ettikleri yer alıyor.