Mardin’de iki aile arasında taşlı, sopalı, silahlı kavga Husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA

Mardin Artuklu’da iki aile arasında tartışma çıktı…

Husumetli oldukları öğrenilen aile fertleri, çok geçmedi birbirine girdi.

Taşlı, sopalı hatta silahlı kavga, görenleri dehşete düşürdü.

6 kişi yaralandı

Kavgada H.A., Y.T., H.A., M.A., H.K. ve H.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Sağlık durumları iyi

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olaya karışanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu arada kavga ve polisin takibi çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.