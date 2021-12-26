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    Mardin'de inşaat çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

    Artuklu ilçesinde inşaat halinde olan bina, beton mikserinin harcı boşalttığı anda çöktü. Bu esnada çalışmasını sürdüren inşaat işçisi ise göçük altında can verdi.
    • İHA
    • 26.12.2021 - 15:16
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    Mardin'de inşaat çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

    Mardin Artuklu ilçesi Kötek Mahallesi'nde inşaat halindeki tek katlı bina, beton mikserinin harcı boşalttığı sırada çökmeye başladı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri, polis ekipleri ve jandarma sevk edildi.

    1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

    İnşaatta çalışmakta olan Saim Toparlı ise göçük altında kaldı.

    Ekiplerce göçük altından çıkarılan Toparlı'nın ilk müdahalesinin ardından hayatını kaybettiği belirlendi.

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