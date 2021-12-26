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Mardin'de inşaat çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

Mardin'de inşaat çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

Artuklu ilçesinde inşaat halinde olan bina, beton mikserinin harcı boşalttığı anda çöktü. Bu esnada çalışmasını sürdüren inşaat işçisi ise göçük altında can verdi.