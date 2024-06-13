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Mardin'de kadınlar sokak ortasında birbirine girdi

Mardin'de kadınlar sokak ortasında birbirine girdi Henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında kavga eden kadınlar çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrılırken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.