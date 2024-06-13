DHA

Mardin'de kadınlar arasında çıkan kavgada hareketli anlar yaşandı...

Kızıltepe ilçesinde çarşıda karşılaşan kadınlar, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Kadınlar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek dönüşürken, yumruklar havada uçuştu.

Saç saça kavga ettiler

Hararetlenen kavgada taraflar saç saça baş başa saldırırken araya giren vatandaşlar, tekme tokat kavga eden kadınları güçlükle ayırdı.

O anlar kamerada

Yaşanan kavga anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)