DHA
Mardin'de kadınlar arasında çıkan kavgada hareketli anlar yaşandı...
Kızıltepe ilçesinde çarşıda karşılaşan kadınlar, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Kadınlar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavga dönüşürken, yumruklar havada uçuştu.
Saç saça kavga ettiler
Hararetlenen kavgada taraflar saç saça baş başa saldırırken araya giren vatandaşlar, tekme tokat kavga eden kadınları güçlükle ayırdı.
O anlar kamerada
Yaşanan kavga anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış