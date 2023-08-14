Mardin'de kamyonetle otomobil birbirine girdi: 4 yaralı
DHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir meydana geldi.

Şükrü Ö. (55) idaresindeki 47 ABB 349 plakalı ile Ramazan A. idaresindeki 47 DL 483 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

4 kişi yaralandı

Kazada 2 sürücü ile otomobildeki Müzeyyen Ö. (55) ve Yusuf Ö. (21) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 kişinin durumu kritik

Yaralılardan Şükrü Ö. ile Ramazan A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'de kamyonetle otomobil çarpıştı; 2'si ağır, 4 yaralı #2
Mardin'de kamyonetle otomobil birbirine girdi: 4 yaralı