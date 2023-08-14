Mardin'de kamyonetle otomobil birbirine girdi: 4 yaralı Kızıltepe ilçesinde ilerleyen otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda 4 kişi yaralanırken 2'sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

DHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kaza meydana geldi.

Şükrü Ö. (55) idaresindeki 47 ABB 349 plakalı otomobil ile Ramazan A. idaresindeki 47 DL 483 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

4 kişi yaralandı

Kazada 2 sürücü ile otomobildeki Müzeyyen Ö. (55) ve Yusuf Ö. (21) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 kişinin durumu kritik

Yaralılardan Şükrü Ö. ile Ramazan A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.