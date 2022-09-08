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- Mardin’de kamyonla çarpışan otomobil alev topuna döndü
Mardin’de kamyonla çarpışan otomobil alev topuna döndü
Hafriyat kamyonuna çarpıp, alev topuna dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
- Haber Merkezi
- 08.09.2022 - 17:19
- Güncelleme : 08.09.2022 - 17:33
Mardin’in Midyat ilçesi kırsal Yolbaşı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen hafriyat kamyonuna çarptı.
Kazada, otomobil alev aldı.
2 kişi ağır yaralandı
Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilden çıkarılan 2 yaralı, Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Feci kaza kamerada
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.
Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, feci kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Mardin'de hafriyat kamyonuna çarpan otomobil alev aldı VİDEO