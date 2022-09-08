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    Mardin’de kamyonla çarpışan otomobil alev topuna döndü

    Hafriyat kamyonuna çarpıp, alev topuna dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 17:33
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    Mardin’de kamyonla çarpışan otomobil alev topuna döndü

    Mardin’in Midyat ilçesi kırsal Yolbaşı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen hafriyat kamyonuna çarptı.

    Kazada, otomobil alev aldı.

    2 kişi ağır yaralandı

    Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Otomobilden çıkarılan 2 yaralı, Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Feci kaza kamerada

    Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.

    Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, feci kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Mardin'de hafriyat kamyonuna çarpan otomobil alev aldı VİDEO

    Mardin’de kamyonla çarpışan otomobil alev topuna döndü #1

    Mardin’de kamyonla çarpışan otomobil alev topuna döndü #2


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