Sürücüler, kapıyı açık bırakarak yolcuların canını tehlikeye atıyor. Vatandaşlar ise duruma çözüm bulunmasını istiyor.

Bazı minibüs şoförlerinin yolculuk sırasındaki davranışları, kazaya davetiye çıkarıyor.

Mardin'de yolcular, şoförlerin klima yerine kapıyı açmayı tercih ettiklerini belirtiyor.

Bu durum, yolcular için tehlike arz ediyor. Yolcular, Mersin'de minibüsten düşen Meryem Özkıraç vakasını yaşamak istemiyor.

"Klimayı açmamak için insanların hayatını tehlikeye atıyorlar"

Görme engelli 23 yaşındaki Yusuf Açan, bu durumla defalarca karşılaştığını söyleyerek, yetkililere çağrıda bulundu.

Açan, "Toplu taşıma sürücüleri klimayı açmamak için yolda giderken uzun süre kapıyı açık bırakıyorlar. 1-2 dakikada değil. Klimayı açmamak için insanların hayatını bu şekilde tehlikeye atıyorlar. Haberleri izleyen bilir; Mersin'de de bu yüzden bir kadın düşerek vefat etti.

"Çok kötü sonuçlar doğurabilir"



Ben de bir engelli olarak gözlerimde sıkıntı var. Görmede eksikliğim var. Gözüm kararabilir, her an düşebilirim veya o açık kapıdan bir çocuk düşüp yaralanabilir. Allah korusun ölebilir, çok kötü sonuçlar doğurabilir. Bu sıcakta milletin hayatını tehlikeye atıyorlar." dedi.

Mardin'de kapısı açık ilerleyen minibüsler tehlike saçıyor ViDEO

"Uyarıda bulundum, umurlarında olmadı"

Daha önce birçok kez şikayette bulunduğunu ileri süren Açan, şunları söyledi:

"Daha önce bu duruma rastladım. Belediyeye de defalarca şikayette bulundum. Kayıtları da bende var ama hiçbir önlem alınmamış, uyarıda bulunulmamış. Ceza dahi kesilmemiş ki yapmaya devam ediyorlar.

Bu böyle giderse yarın bir gün Allah korusun biri vefat edecek, yaralanacak. Kendini savunamayan, tutamayan bir çocuk da olabilir. Uyarıda bulunduğumda çok da takmadılar. Umurlarında olmadı. 'Tamam' dedi ama kapıyı kapatmadı. O şekilde devam ediyordu.

"İçim içimi yedi"



Yokuş aşağı giderken son hız, hatta bayağı bir hızlıydı. O sırada da kapıya yakın oturan bir aile vardı. Küçük çocukları vardı. Orta kısımda oturuyorlardı. Çocuk her an düşebilir diye korktum, içim içimi yedi."

"Yetkililere sesleniyoruz"

İHA'nın haberine göre, gereğinin yapılması için yetkililere seslenen Açan, “Mersin'deki olayın benzeri bir olay yaşanmaması için yetkililere sesleniyoruz. Gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.

Sırf klimayı açmayıp benzinden, mazottan tasarruf etmek için insan hayatını tehlikeye atmamalarını istiyoruz.” şeklinde konuştu.