Mardin'de kaza sonrası çatışma çıktı: 1 yaralı Seyir halindeki otomobil sürücüsü, maddi hasarlı kaza sonrası kavgaya girişti. Beton mikseri şoförünü tabancayla bacağından yaralayınca ortalık karıştı.

DHA

Mardin'in Midyat ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.

Dün öğle saatlerinde Midyat ilçesinde M.Y. yönetimindeki beton mikseriyle Abdulkadir D. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Maddi hasarlı kaza sonrası M.Y. ile diğer sürücü Abdulkadir D. ve babası S.D. arasında tartışma çıktı.

Çevredekiler de müdahale etti

Tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekiler tarafları ayırmak için kavgaya müdahale etti.

Bu sırada Abdulkadir D. belindeki tabancayı çıkararak M.Y.’ye doğrulttu. Ancak tabanca tutukluk yaptı.

Bacağından vuruldu

Tekrar tetiği çeken Abdulkadir D., M.Y.'yi bacağından vurdu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Y. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, Abdulkadir D. ile babası S.D. ise gözaltına alındı.

Tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulkadir D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, babası ise serbest bırakıldı.