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- Mardin'de kaza yapmamak için manevra yapan araç ters döndü
Mardin'de kaza yapmamak için manevra yapan araç ters döndü
Artuklu ilçesinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, önündeki motosiklete çarpmamak için orta direğe vurdu. Kaza etkisiyle ise otomobil takla attı.
- İHA
- 10.12.2021 - 14:21
- Güncelleme : 10.12.2021 - 14:41
Mardin’in Artuklu ilçesinde seyir halinde olan 47 AVM 489 plakalı otomobil, Kızıltepe kavşağında önündeki motosiklete çarpmamak için manevra yaptı.
ORTA DİREĞE BURDU
Bu sırada manevra etkisiyle orta direğe vuran otomobil, takla attı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kaza sırasında otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Mardin'de kaza yapmamak için manevra yapan araç ters döndü VİDEO