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    Mardin'de kaza yapmamak için manevra yapan araç ters döndü

    Artuklu ilçesinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, önündeki motosiklete çarpmamak için orta direğe vurdu. Kaza etkisiyle ise otomobil takla attı.
    • İHA
    • 10.12.2021 - 14:21
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 14:41
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    Mardin'de kaza yapmamak için manevra yapan araç ters döndü

    Mardin’in Artuklu ilçesinde seyir halinde olan 47 AVM 489 plakalı otomobil, Kızıltepe kavşağında önündeki motosiklete çarpmamak için manevra yaptı.

    ORTA DİREĞE BURDU

    Bu sırada manevra etkisiyle orta direğe vuran otomobil, takla attı.

    Mardin de kaza yapmamak için manevra yapan araç ters döndü #1

    4 KİŞİ YARALANDI

    Kaza sırasında  otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

    Yaralanan 4 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Mardin'de kaza yapmamak için manevra yapan araç ters döndü VİDEO

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