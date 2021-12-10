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Mardin'de kaza yapmamak için manevra yapan araç ters döndü

Mardin'de kaza yapmamak için manevra yapan araç ters döndü

Artuklu ilçesinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, önündeki motosiklete çarpmamak için orta direğe vurdu. Kaza etkisiyle ise otomobil takla attı.