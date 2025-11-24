Abone ol: Google News

Mardin'de kazayı görüp bakmak isteyenlere otomobil çarptı

Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken kazaya bakmak için yolun karşısına geçen iki kişiye otomobil çarpması sonucu ikinci bir kaza daha yaşandı.

Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 20:46
  • Mardin Kızıltepe'de bir tır kazasında sürücü hayatını kaybetti.
  • Kazayı izlemek için yola geçen iki kişiye otomobil çarptı.
  • Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde üst üste iki kaza...

Kırsal Eymirli Mahallesi'nde İrfan A. idaresindeki tır devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, tır sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İrfan A'nın cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

KAZAYA BAKMAK İSTERKEN ARABA ÇARPTI

Bu arada kazayı görerek yolun karşısına geçmeye çalışan Serkan Y.  ve Özgür T'ye, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Kazada yaralanan 2 kişi Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

