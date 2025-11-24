Mardin'de kazayı görüp bakmak isteyenlere otomobil çarptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde üst üste iki kaza...

Kırsal Eymirli Mahallesi'nde İrfan A. idaresindeki tır devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, tır sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İrfan A'nın cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

KAZAYA BAKMAK İSTERKEN ARABA ÇARPTI

Bu arada kazayı görerek yolun karşısına geçmeye çalışan Serkan Y. ve Özgür T'ye, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Kazada yaralanan 2 kişi Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.