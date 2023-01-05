Petrol
79
1.49%
Euro
19.7859
-0.53%
Dolar
18.7654
0.12%
Altın
1.106
-0.99%
Borsa
5116
0.00%
Bitcoin
320.542
0.17%
BTXN Coin
7.14
-2.59%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    Mardin'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 8 kişi tutuklandı

    Kızıltepe'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
    • 05.01.2023 - 21:58
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 22:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mardin'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 8 kişi tutuklandı

    Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor.

    Bu kapsamda yurt genelinde Kökünü Kurutma Operasyonu devam ediyor.

    Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 28 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

    8 kişi tutuklandı

    DHA'nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2'si adli kontrolle olmak üzere diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

    Mardin'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 8 kişi tutuklandı VİDEO

    Mardin de Kökünü Kurutma Operasyonu nda 8 kişi tutuklandı #1

    Mardin de Kökünü Kurutma Operasyonu nda 8 kişi tutuklandı #2

    Mardin de Kökünü Kurutma Operasyonu nda 8 kişi tutuklandı #3


    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!
    Advertorial

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!

    Yaşar İpek, çenesini yaptırdı
    Magazin

    Yaşar İpek, çenesini yaptırdı

    Emel Müftüoğlu, Selda Bağcan'ı filtreledi
    Magazin

    Emel Müftüoğlu, Selda Bağcan'ı filtreledi

    Görüş Bildir