Kızıltepe'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda yurt genelinde Kökünü Kurutma Operasyonu devam ediyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 28 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

8 kişi tutuklandı

DHA'nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2'si adli kontrolle olmak üzere diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Mardin'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 8 kişi tutuklandı VİDEO









