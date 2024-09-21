Mardin'de minibüs devrildi: 7 kişi yaralandı

İHA
Mardin'de Midyat-Nusaybin yolu üzeri Yemişli Köy mevkiisinde sürücüsünün ismi belirlenemeyen minibüs kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazada, Fehime Ü, Simon Ü, Josef B, Ildüz B, Naile M, Sabo M. ve Denho U. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış