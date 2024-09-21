Mardin'de minibüs devrildi: 7 kişi yaralandı
İHA

Mardin'de Midyat- yolu üzeri Yemişli Köy mevkiisinde sürücüsünün ismi belirlenemeyen minibüs kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Fehime Ü, Simon Ü, Josef B, Ildüz B, Naile M, Sabo M. ve Denho U. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editör